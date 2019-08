Hamburg (dpa/lno) - So mancher Besucher des Hamburger Ohnsorg-Theaters wird sie sich schon gewünscht haben: Untertitel. Für den Intendanten des plattdeutschen Theaters kommen sie dennoch nicht in Frage, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Natürlich wird diese Frage immer wieder ernsthaft diskutiert. Wir glauben allerdings, dass es - zum Beispiel im Vergleich zur Oper - wenig sinnvoll ist, die Texte beispielsweise von Komödien zu übertiteln", sagte Michael Lang dazu.

Die ausschließlich mit norddeutschem Dialekt aufgeführten Stücke des Ohnsorg-Theaters lebten vom gesprochenen Wortwitz und der entsprechenden Haltung und Mimik der Schauspieler. "Man stelle sich vor, eine Pointe wird verbal "abgefeuert", die eine Hälfte im Saal lacht darüber, die andere Hälfte muss den Text erst lesen - und kann dann lachen."

Zudem würden die Dialoge oft mit hohem Tempo geführt, "da kommt man mit dem Lesen kaum hinterher". Und letztlich wünscht sich das Theater, dass die Zuschauer die Künstler und seine Darstellung sehen und nicht nur auf die Übertitel starren. Er ist davon überzeugt, dass durch einen spielerischen, undogmatischen und lebendigen Umgang mit der plattdeutschen Sprache die vermeintlichen Sprachbarrieren besser überwunden werden können. Von der kommenden Saison an will das Theater außerdem immer donnerstags vor der Vorstellung eine stückbezogene Einführung in die plattdeutsche Sprachwelt anbieten, wie Lang verriet.

Am 25. August startet das Haus mit "En Mann mit Charakter" in die neue Saison. Das Ohnsorg-Theater gibt es seit mehr als 100 Jahren und ist in der deutschen Theaterlandschaft eine Institution. Zu den Stars des Theaters gehörten Heidi Kabel und Henry Vahl. Seit 2011 ist die plattdeutsche Spielstätte direkt am Hamburger Hauptbahnhof zu finden.