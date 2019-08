Hamburg (dpa) - Mit der Tanzuraufführung "Marry me in Bassiani" des französischen Kollektivs (La)Horde ist am Mittwochabend das Internationale Sommerfestival in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel spektakulär eröffnet worden. Gemeinsam mit 15 ehemaligen Tänzern des georgischen Nationalballetts widmeten sich die Künstler dem georgischen Volkstanz und seiner Bedeutung für die Vergangenheit und Zukunft des Landes. Mit wilden Luftsprüngen, wagemutigen Schwertkämpfen und sehr schnellen Drehungen galt der Tanz in der sowjetischen Ära als Medium des friedlichen Widerstands, heute wird er oft auf Hochzeiten getanzt. Die Tänzer verbanden den traditionellen Tanz mit dem aktuellen Protest zu Technomusik.