Hamburg (dpa/lno) - Mit drei Weltpremieren startet am Mittwoch (7. August) das Internationale Sommerfestival in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel. Bis zum 25. August wollen Künstler den Zustand der Welt beschreiben und einen Blick in die Zukunft werfen. Eröffnet wird das Festival nach Angaben der Veranstalter von dem französischen Kollektiv (La)Horde mit der Tanzuraufführung "Marry me in Bassiani". Das Stück erinnere an den tanzenden Protest in Georgien: Nach einer Razzia in dem Club Bassiani tanzten im Frühjahr 2018 Zehntausende junger Menschen zu lauter Technomusik in der Hauptstadt Tiflis für ihre Rechte.