Internationale Größen des Improvisationstheaters in Halle

Halle (dpa/sa) - Internationale Größen des Improvisationstheaters treffen sich in Halle zu einem Festival. Vom 28. November bis 1. Dezember gestalten Akteure aus Deutschland, Kanada, Kolumbien, Slowenien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Litauen und Österreich die 17. Ausgabe der "Impronale", teilte der veranstaltende Verein "Kaltstart" am Donnerstag in Halle mit. Die frei gestalteten Theaterstücke, Workshops und die abschließende Werkschau stünden unter dem Motto "Vielfältige Verbundenheit." Es gehe um Fragen, wie frei Improvisationstheater tatsächlich noch ist und sein darf und wie radikal die Improspieler auf der "nackten" Bühne sein dürften. Improtheater kommt ohne Drehbuch, feste Szenen und vorgeschriebene Dialoge aus. Die Zuschauer werden meist ein Teil des Geschehens.