Grevesmühlen (dpa/mv) - Schauspielerin Anouschka Renzi (55) kehrt auf die Bühne des Piraten-Open-Air-Theaters Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) zurück. Fünf Jahre nach einer ersten Gastrolle werde Renzi ("Gier") in dieser Saison als mysteriöse Voodoo-Priesterin Wakki Backi zu erleben sein, teilte das Theater mit. Weitere Darsteller mit Promi-Status sind Dustin Semmelrogge als Israel Hands und der Uwe-Ochsenknecht-Sohn Rocco Stark als Pirat Captain Jack Rackham. Die Hauptrolle des Capt'n Joshua Flint übernimmt zum zehnten Mal Benjamin Kernen, der auch Regie führt.

Premiere für die 16. Episode der "Schicksalhaften Begegnungen des Capt'n Flint", die um das Jahr 1700 in der Karibik spielen, ist am 19. Juni. Gespielt wird "Ein Königreich vor dem Wind" bis zum 5. September. Die Macher versprechen ein humorvolles und actiongeladenes Abenteuer mit einer Prise Romantik. Mit mehr als 60 000 Besuchern pro Jahr gilt das Piraten-Open-Air als das zweitgrößte Freiluft-Theater im Nordosten nach den Störtebeker-Festspielen in Ralswiek auf Rügen.