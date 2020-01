Staatsballett zeigt in Metz Hommage an Edith Piaf

Metz/Gera (dpa/th) - Mit einer Hommage an die Chanson-Sängerin Edith Piaf präsentiert sich das Thüringer Staatsballett dieses Wochenende im französischen Metz. Bei dem Gastspiel stehen bis Sonntag drei Aufführungen im dortigen Opernhaus auf dem Programm, wie das Theater Altenburg-Gera informierte. Am Freitagabend sollte sich der Vorhang für die Tänzer zum ersten Mal heben. Der Ballettabend "Piaf - La vie en rose" hatte 2016 in Gera Premiere und zeigt Piaf (1915-1963) als umjubelten Star, aber auch ihre Affären und Abstürze mit Alkohol und Drogen. Die Auftritte des Thüringer Staatsballetts sind ein Gegenbesuch, nachdem die Compagnie aus Metz voriges Jahr bei der Ballettfestwoche in Gera zu Gast war.