Frankfurt (dpa) - Frankfurt soll ein Kinder- und Jugendtheater im Zoo-Gesellschaftshaus bekommen. "Das ist ein Meilenstein für Frankfurts kulturelle Zukunft", sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig am Montag. Der Magistrat hatte den Beschluss am Freitag getroffen. Die Spielstätte soll Hartwig zufolge ein offenes Haus für alle Kinder und Jugendliche werden, "in dem zeitgemäße und zeitgenössische darstellende Kunst erlebbar wird". In den nächsten Monaten wird die abschließende Entscheidung des Stadtparlaments erwartet.