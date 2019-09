Das Gärtnerplatztheater eröffnet die neue Spielzeit mit einem Open-Air. Bei einem Tag der offenen Tür können Besucher am Samstag das Haus erkunden. Von 20 Uhr an wird im Theatersaal eine öffentliche Konzertprobe gehalten. Auf der Freiluftbühne auf dem Gärtnerplatz spielt unter anderen die Münchner Band Buck Roger & The Sidetrackers mit der kreolischen Sängerin Rouhangeze. Ihr Programm ist inspiriert von der Kultur Mauritius', wo das älteste Opernhaus der südlichen Halbkugel zu finden ist. Am Sonntag, 19.30 Uhr, endet das Fest auf dem Platz mit einem Konzert des Orchesters des Staatstheaters.

Gärtnerplatz Open-Air , Sa. und So., 14. und 15. September, Programminfos: www.gaertnerplatztheater.de