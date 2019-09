Dessau-Roßlau (dpa) - Die Bauhäusler kommen in Dessau auch auf die Theater-Bühne: Am Anhaltischen Theater wird am Freitag (19.30 Uhr) das Stück "Violett" von Wassily Kandinsky (1866-1944) uraufgeführt. Es ist laut dem Anhaltischen Theater die vierte und letzte Bühnenkomposition, in denen der Maler und Grafiker seine Theorie einer Erneuerung des Theaters umsetzte.

Bei "Violett" sitzen die Zuschauer inmitten des Bühnengeschehens. Es wird gemalt, es gibt Projektionen, Musik und Tanz. Das Theater hat acht weitere Aufführungen des Stückes bis Juni 2020 angekündigt.