4. Oktober 2018, 18:54 Uhr Theater Das Lied vom Ende der Demokratie

Wojtek Klemm inszeniert zum Saisonstart in Augsburg die "Orestie"-Trilogie des Aischylos als über weite Strecken furioses Schauspiel mit unmissverständlicher, politischer Aussage

Von Egbert Tholl

Manchmal ist ein Blick ins Programmheft sinnvoll, ja notwendig. In der sozusagen Bedienungsanleitung zu Wojtek Klemms Inszenierung der "Orestie"-Trilogie des Aischylos ist ein Foto abgedruckt, das gegen Ende der Aufführung großformatig projiziert wird. Man ahnt ungefähr, was damit gemeint ist, aber man weiß nicht unbedingt, dass es eine proeuropäische Demonstration vor dem obersten Gericht in Warschau gegen die Justizreform der polnischen Regierung zeigt. Für Wojtek Klemm, geboren in Warschau und in Polen wie in Deutschland gleichermaßen tätig, ist die Bedeutung ...