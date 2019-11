Darmstadt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Externe Wirtschaftsprüfer sollen das in finanzielle Schieflage geratene Staatstheater Darmstadt wieder auf Spur bringen. Das Kunstministerium stellt dem Haus dazu von Dezember an Berater der Gesellschaft KPMG zur Seite. Die Experten sollen die wirtschaftliche Situation analysieren und Verbesserungsvorschläge unterbreiten, wie das Ministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

"Unser Ziel ist ein möglichst geringes Defizit ohne Abstriche an der künstlerischen Vielfalt und Qualität", sagte Kulturministerin Angela Dorn (Grüne). Das Staatstheater hatte nach eigenen Angaben Ende September festgestellt, dass es sein Budget nicht einhalten kann und bis zum Jahresende eine interne Haushaltssperre verhängt.