"Der gute Mensch von Sezuan", Klassiker von Bertolt Brecht, ist am Schauspiel Stuttgart in der Inszenierung von Tina Lanik sehr gut besucht.

Ist die Corona-Krise am Theater vorbei? Wie einige Häuser gerade wieder voll werden - und ein sehr prominentes aber nicht.

Von Christiane Lutz und Egbert Tholl

Raunen im Zuschauerraum, Menschen, die hektisch noch Mäntel abgeben, und eine Vorstellung, die mit ein paar Minuten Verspätung beginnt, weil noch nicht alle an ihrem Platz sind, Bonbonpapierrascheln. Kürzlich war es wieder mal voll im Residenztheater in München, obwohl ein langer Theatertag auf dem Plan stand. "Das Vermächtnis" von Matthew Lopez dauert sieben Stunden inklusive drei Pausen, ein Epos über Homosexualität, über HIV. Kein Theaterstoff also, den man mal kurz im Vorbeigehen einatmet.