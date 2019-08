Berlin (dpa/bb) - Der künstlerische Leiter des Ballhauses Naunynstraße, Wagner Carvalho, will mit seinem Haus "weiter postmigrantische Aspekte verfolgen". Diesen Weg hatte Carvalhos Vorgängerin Shermin Langhoff, heute Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters, für das seit 1983 existierende Theater eingeschlagen. Heute ist die weit überwiegende Mehrheit der am Ballhaus wirkenden Mitarbeiter und Künstler schwarz oder POC (People of Color). Das Theater sieht sich nach eigenen Angaben als Kristallisationspunkt für Künstlerinnen und Künstler "vorwiegend migrantischer oder postmigrantischer Verortung".

Eröffnet wird die Saison am Ballhaus am 5. September mit der Uraufführung einer Tanzperformance von Raphael Hillebrand, in der er nach eigenen Worten die sich verändernden Perspektiven junger Eltern auf die Welt verarbeitet. Am 19. September folgt die Uraufführung des Theaterstückes "Aesthetics of Color" von Toks Körner, das sich mit Strategien eines bildenden Künstlers befasst, der in einem weiß geprägten Kunstmarkt überleben muss.

In einer weiteren Performance setzt sich etwa Nasheeka Nedsreal in "New Groth" mit der Verbindung von Haupthaar und kulturellen oder politischen Kämpfen auseinander. "An Object is an Object is what?" schildert in drei Einzelperformances unterschiedliche Wege schwarzer Frauen, selbstbestimmt zu agieren.