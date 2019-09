Berlin (dpa/bb) - Komiker Dieter Hallervorden (84) tritt in einem neuen Theaterstück im Doppelpack mit seinem Sohn Johannes (20) auf. Premiere von "Adel verpflichtet" ist heute Abend im Berliner Schlosspark Theater. Nach Angaben des Theaters ist es das erste reguläre Theaterstück, in dem beide Hallervordens mitspielen. Vorlage der Geschichte sind der Roman "The Autobiography of a Criminal" von Roy Horniman und der Film "Adel verpflichtet" von 1949. Dieter Hallervorden ("Honig im Kopf") ist seit Ende 2008 Intendant des Theaters im Berliner Südwesten. Im neuen Stück übernehmen Hallervorden und sein Sohn gleich mehrere Rollen.