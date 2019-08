Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Trotz zunehmender Digitalisierung bleiben Theater-Besuche bei Kindern und Jugendlichen nach Ansicht eines namhaften Theater-Machers beliebt. "Ich habe in vielen Gesprächen mitbekommen, dass sich die Kinder wieder nach dem Live-Erlebnis sehnen. Sie wachsen in einer so künstlichen, manchmal geradezu irrealen Welt auf, dass sie gierig und neugierig auf alles sind, was sie direkt spüren und begreifen können", sagt der Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, Joern Hinkel, der Deutschen Presse-Agentur.