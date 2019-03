27. März 2019, 18:47 Uhr Theater Auf Ekstase folgt Katastrophe

Stefan Pucher inszeniert an den Kammerspielen die Romantrilogie "Das Leben des Vernon Subutex"

Von Christiane Lutz

Jeder Außenseiter, jeder Abgestiegene, auch jeder Frustrierte braucht doch jemanden, der ihn wieder raufzieht. Jemanden, der wieder Sinn gibt. Ob derjenige tatsächlich dafür taugt, ist zweitrangig. So findet sich auch Vernon Subutex, Plattenhändler ohne Plattenladen, eher zufällig in der Rolle des spirituellen Anführers eines chaotischen Haufens wieder. Als DJ legt er nämlich so fantastisch auf, dass ihm sämtliche verlorene Seelen, deren Weg er kreuzt, begeistert folgen. Da ist zum Beispiel Kiko, ein kokainabhängiger Spekulant, da ist Emilie, der die Libido abhanden gekommen ist, Xavier, der am Drehbuchschreiben verzweifelt, Pamela Kant, ehemalige Pornodarstellerin mit dem Wunsch nach einem bürgerlichen Leben, Aïcha, die viel zu oft auf ihren angeblich unfranzösischen Namen reduziert wird. Sie alle können einen Vernon dringend brauchen.

Die französische Autorin Virginie Despentes hat für ihre Romantrilogie "Das Leben des Vernon Subutex" jede Menge Lob und Ehrungen eingesammelt. Genialer Gesellschaftsroman, bitterer Abgesang auf die Grande Nation, und, wem Vergleiche mit Männern gefallen: So böse wie Michel Houellebecq. Despentes' Figuren sind roh und brutal unverstellt, sie bedient sich an der ganzen Bandbreite der (nicht nur französischen) Gesellschaft. Themen wie Rassismus, Feminismus, Sexismus, Kapitalismuskritik, Gewalt und Verrohung der Gesellschaft rührt sie zusammen zu einem starken Cocktail, der berauscht und Kopfweh macht.

Die Theater reagieren bei solchen Stoffen meist blitzschnell, das Theater am Neumarkt in Zürich war am allerschnellsten, Uraufführung der Romane unter der Regie von Peter Kastenmüller war im Februar. Nun ziehen die Kammerspiele mit der ersten Subutex-Produktion in Deutschland nach, Regisseur Stefan Pucher hat sich den mehr als 1000 Seiten angenommen. Die Kammerspiele stellen ihm für dieses Vorhaben gleich 14 Schauspieler zur Verfügung. Annette Paulmann ist dabei, Thomas Hauser, Maja Beckmann, Jochen Noch, Wiebke Puls, Samouil Stoyanov, um ein paar zu nennen. Die Rolle des Vernon Subutex spielt Jelena Kuljić, die mindestens so gut singt wie sie schauspielt. Vernon allerdings redet überhaupt nicht viel, in der Textfassung von Stefan Pucher und Dramaturg Tarun Kade noch weniger, als in den Romanen. Muss er auch nicht, es sind ja die anderen, die seine Existenz mit Bedeutung auffüllen und denen die Autorin durch die Begegnung mit ihm einen Anlass gibt, ihre Geschichte zu erzählen. "Sie bauen sich ihren Messias", sagt Jelena Kuljić, "Vernon bietet das überhaupt nicht an." Seinen unfreiwilligen, aber phlegmatisch zugelassenen Abstieg auf die Straßen von Paris wirkt wie für sie wie der bewusste Entzug von allem Konsum, allem Weltlichen. "Für sie scheint das die höchste Stufe des Gleichmuts", sagt Kuljić. Zu Vernons Musik zu tanzen heißt, aus dem eigenen miesen Leben auszusteigen. Vernon ist alle, alle sind Vernon.

Kuljić hat die Bücher gemocht. "Aber ich hatte ein wenig Probleme mit dieser spirituellen Wahrnehmung der Musik. Obwohl ich Musikerin bin. Für mich ist Musik ein Zusammenkommen, bei dem man gemeinsam etwas produziert. Nicht, dass das von einer Person kommt und andere berauscht." Im Roman funktioniert die Musik als eine Art sozialer Kitt. Sie bringt zusammen, was sonst niemals zusammen kommen würde. Rassisten und Linke, Männer, Frauen, alles dazwischen, Arme und Reiche. Vernon schafft einen Raum, in dem man die Unterschiede aushält.

Passend dazu haben sich Pucher und Bühnenbildnerin Barbara Ehnes entschieden, einen zentralen Versammlungsraum zu schaffen und nicht zu versuchen, die zahllosen Schauplätze des Romans abzubilden. Im Zentrum der Bühne steht das DJ-Pult, der Altar, von dem aus der Heiland Vernon seine Jünger anfixt. Pucher lässt vor diesem Altar das ganze skurrile, verlorene Personal auflaufen, jeder trägt seine Leidensgeschichte vor. Kuljić singt live Songs von Vernons Playlist, eine Sammlung von Punk und Rock, Britney Spears und Mariah Carey. Auf Spotify hat sich ein Leser die Mühe gemacht, alle in den Romanen auftauchenden Songs zusammen zu tragen, es sind 266 Tracks.

Die Textfassung konnte nur durch radikales Weglassen und konsequente Entscheidungen entstehen. Der Dramaturg Kade sagt, Pucher und er hätten in der Auswahl der Figuren und der vielen von Despentes verhandelten Themen einen Schwerpunkt auf Feminismus und die Perspektive der Frauen gelegt. Sexistische und rassistische Positionen, von Männern vorgetragen habe man an Theatern und Romanen seit Jahrhunderten zu sehen und zu lesen bekommen. Eine Vergewaltigung auf der Bühne habe jeder schon gesehen. Die Geschichten aber von Frauen, von Transgendern, die übergriffig, lustvoll gewalttätig agierten, fühlten sich im Theater immer noch neu und ungewohnt an, daraus könne sich eine große Kraft entwickeln.

Man nimmt nichts vorweg, wenn man verrät, dass auf die Ekstase eine Katastrophe folgt. Auch die allerletzte Party muss irgendwann ein Ende haben. Ein bitterböses in diesem Fall.

Das Leben des Vernon Subutex; Premiere am Donnerstag, 28. März, 19 Uhr, Kammerspiele