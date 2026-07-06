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TheaterMorden in Zeiten der Klimakrise

Lesezeit: 3 Min.

Muttermord per Erdöldusche: Orest (Joshua Zilinske) und Elektra (Marie Schulte-Werning) geben Mama Klytaimnestra (Dagmar Geppert) einen tödlichen Schluck aus dem Eimer fossiler Energien.
Muttermord per Erdöldusche: Orest (Joshua Zilinske) und Elektra (Marie Schulte-Werning) geben Mama Klytaimnestra (Dagmar Geppert) einen tödlichen Schluck aus dem Eimer fossiler Energien. Franziska Götzen

Lassen sich antike Dramen mit aktuellen Umweltdebatten verbinden? In Mülheim wagt Regisseur Philipp Preuss den Versuch mit „Circus Oresteia“, einem Stück von Thomas Köck.

Alexander Menden

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„Ich hab das alles kommen sehen!“, ruft Kassandra immer wieder. Natürlich hat sie das, sie ist ja bekanntermaßen die Seherin, die nicht verhindern kann, was sie prophezeit. Kassandra kann auch die tote Iphigenie nicht aufhalten, die als schwelender Geist durch die Landschaft streift und fordert: „Come on, lets go, let’s fuck this Schicksal up a little bit.“ Und richtig: Upgefuckt wird an diesem lauen Juliabend in Mülheim an der Ruhr so einiges.

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Der 4. Juli? Das ist Hot Dogs, Baseball, Paraden, Bier. Feuerwerk und Hoffnung für die Zukunft. Diesmal nicht: Warum niemand, den ich kenne, den 250. Geburtstag der USA feiern wird.

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