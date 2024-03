Wo ist die Party? Imani weiß das in jeder Sekunde. Immer da, wo er ist.

"The Pharcyde" beweisen in der Münchner Muffathalle, dass Old-School-Hip-Hop noch auf der Höhe der Zeit ist.

Von Andrian Kreye

Man freut sich erst einmal, dass die Pioniere des souverän entspannten Hip-Hop The Pharcyde eine gar nicht so kleine Halle wie das Muffatwerk in München immer noch innerhalb von Sekunden zum Wogen bringen. Das ist mit über 50 nicht selbstverständlich. Imani vor allem, der den Bewegungsdrang eines Teenagers mit der Akrobatik eines Zirkusartisten verbinden kann. Splits senkrecht über den Kopf, Gelenke aus Gummi und eine Motorik, direkt mit den Beats verdrahtet.