Von Jakob Biazza

Ungefähr vier Minuten vor dem Ende klingt Matt Berninger dann fast wie der Schattenfürst Nick Cave bei einem von dessen spitzbübischeren Lamentos. Es ist der letzte und, nach einer eher nicht repräsentativen Umfrage, auch beste Song des Überraschungsalbums "Laugh Track" - das zehnte von The National und eine Art nachgeschobenes Doppelalbum zum vor knapp fünf Monaten erschienenen "First Two Pages of Frankenstein". "Smoke Detector" heißt der Closer, entstanden auf Basis eines Jams, den der Tontechniker der Band während eines Soundchecks mitgeschnitten hatte. Berninger spricht da mit feiner Lakonie ein paar Zeilen, adressiert allerdings an eine bestimmt blendend dunkle Schwärze: "Make a list of your loved ones in order of heights / Laugh at the blackbirds in the black of the night / Forgive all the favorites in your phone / Imagine yourself completely alone."