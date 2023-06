"The Mars Volta" in Berlin:Ekstase, Trance, religiöse Erweckung

"The Mars Volta" in Berlin

Nach zehn Jahren Pause geben "The Mars Volta" ein Konzert in Berlin. Nur wenige Bands dürften aktuell derart heftige Reaktionen hervorrufen.

Von Andreas Bernard

Gegen Ende des Konzerts, als The Mars Volta ihren eingängigsten Song spielen, "Televators", vom ersten, auf den Tag genau vor zwanzig Jahren erschienenen Album "Deloused In The Comatorium", scheint die überfüllte Verti Music Hall in Berlin endgültig abzuheben. Die jüngeren Fans vorne, die, wie man im Gedränge mitanhören konnte, zum Teil Hunderte von Kilometern angereist waren, brüllen sich die Seele aus dem Leib. Hinten auf der Tribüne, wo das eher saturierte Publikum sitzt - elegant gekleidete Berlin-Mitte-Paare, Veteranen des Rock, die schon viel oder auch alles gesehen haben -, springen die Menschen plötzlich reihenweise von ihren Stühlen auf, geraten in Ekstase, singen Zeile für Zeile mit. Eine Frau im Sommerkleid streckt minutenlang verzückt ihre Arme Richtung Decke, tanzt sich in eine Art Trance, wie bei einer religiösen Erweckung.