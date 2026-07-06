„The Mahler Competition“ in Bamberg gilt als der wichtigste Dirigierwettbewerb der Welt. Im Finale traten die besten drei von 270 Kandidaten an. Worauf kommt es neben Technik an?

„Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschlagen“, sagt Jakub Przybycień, „können wir das noch mal machen, für mich?“ Regel Nummer eins für Nachwuchsdirigenten: Eigene Fehler besser gleich zugeben. Schließlich merken es sowieso alle, auf die es hier ankommt: die etwa einhundert Musiker der Bamberger Symphoniker, die Jury, Menschen aus dem Klassikbetrieb im Publikum. Zwei Bildschirme im Bamberger Joseph-Keilberth-Saal zeigen den jungen Polen von vorn, wie sonst nur Orchester einen Dirigenten sehen.