Aus Donald Trumps unfreiwilliger Satire „They’re eating the cats“ wurde ein viraler Welthit. Eine Begegnung mit dem Schöpfer „The Kiffness“ beim Konzert in Berlin zeigt: Er gefällt auch Trumpisten.

Von Nele Pollatschek

Seit einer Woche hat man zwei Würmer in den Ohren. Der erste Wurm ist ein Lied. Es heißt „Eating the Cats ft. Donald Trump (Debate Remix)“. Einige Tage nach der Debatte zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten wurde es einem zum ersten Mal in die Timeline gespült, auf Twitter, was man doch eigentlich verlassen wollte, seit es X heißt und Elon Musk gehört. Seitdem hat man das Lied oft gehört und sehr, sehr oft gesungen. Komponiert hat das Lied der südafrikanische Musiker David Scott aka „The Kiffness“ – „Kiff“ ist südafrikanisch und bedeutet ungefähr „cool“, abgeleitet vom arabischen Wort „kif“, was ungefähr Marihuana bedeutet.