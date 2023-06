Ezra Miller als The Flash: Weil der Held so schnell ist, braucht er viel Energie und muss sehr viele Schokoriegel essen.

Hollywoodstar Ezra Miller fiel zuletzt vor allem durch Pöbeleien und Übergriffe auf. Jetzt spielt Miller "The Flash": Kann der Superheld das angeschlagene Comic-Universum um Batman & Co. retten?

Von David Steinitz

Dieser Film heißt "The Flash", der Blitz, aber ins Kino kam er zumindest gefühlt eher in Zeitlupe. Und zwar, wie das in Hollywood so üblich ist, wenn mal der Wurm drin ist, begleitet vom größtmöglichen Gossip-Zirkus.