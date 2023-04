Im Film "The Five Devils" erzählt Léa Mysius mystisch von einem Mädchen, das in die Vergangenheit reisen kann.

Von Tobias Kniebe

Die Vermutung, dass die zehnjährige Vicky ein sehr besonderes Kind sein könnte, beginnt mit einem leeren Konservenglas. Darauf hat sie "Maman" geschrieben, sie sammelt darin Reste einer Fettcreme, mit der sie ihre Mutter Joanne gerade eingerieben hat, nicht ohne den Geruch, der an dem Fett noch haftet, intensiv einzuatmen. Als sie den Deckel zuschraubt, scheint sie ein Stück mehr von ihrer Mutter zu besitzen - was an einen anderen Sammler von Gerüchen erinnert: an Jean-Baptiste Grenouille aus Patrick Süskinds Roman "Das Parfum".