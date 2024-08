Das Western-Drama „The Dead Don’t Hurt“ erzählt von der eigenwilligen Liebe zweier Einwanderer in Zeiten des US-Bürgerkriegs.

Von Christiane Lutz

Der eindrücklichste Moment in „The Dead Don’t Hurt“ ist dieser: Olsen (Viggo Mortensen) kehrt nach zu vielen Jahren im amerikanischen Bürgerkrieg zurück zu seiner Frau Vivienne (Vicky Krieps). Sie stehen einander so ratlos gegenüber, wie das nur zwei Menschen können, die sich eigentlich einmal sehr nahe waren. „Wie war dein Krieg?“, fragt sie ihn zögernd. „Zu lang. Nicht, was ich erwartet habe“, sagt er. Und dann: „Wie war deiner?“