Neues Album von "The Black Keys"

"Man sollte den alten, klassischen Aufnahmen den angemessenen Respekt erweisen, aber man muss trotzdem im Hier und Jetzt leben", sagt Dan Auerbach (re.) von "The Black Keys".

"Songs müssen grooven": Willkommen zum ersten wahrhaft sehr großen Album dieses Jahres! Eine Begegnung mit der hoch aktuellen Blues-Rock-Band "The Black Keys".

Von Joachim Hentschel

Es wurde ja auch knapp, aber hier ist sie: die Musik für den Sommer 2022. Ein Album, das nach trockenem Gras und Seeuferwasser riecht, nach Trampelpfadstaub und dem Reifengummi aufregender Fahrten. Das so schmeckt wie gesplitterte Eiswürfel, wie die druckwarme 17.30-Uhr-Luft an schönen Tagen oder das Blut aus den kleinen, nicht wirklich schmerzhaften Schürfwunden, die man sich in sonnigen Zeiten andauernd irgendwie zuzieht.