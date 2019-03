26. März 2019, 19:37 Uhr "Rom" am Thalia Theater Spott an

Shakespeares Tyrannen auf der Wippe: Der Schauspieler Thomas Niehaus und der Regisseur Stefan Bachmann machen am Hamburger Thalia-Theater Mächtige lächerlich.

Von Till Briegleb

Thomas Niehaus ist ein genialer Komiker. Seine Quelle des guten Scherzes ist die Lakonie, sie macht ihn zum Gestaltwandler, der auch dann noch unverbraucht komisch auftritt, wenn er in einer Saison in zehn Rollen gleichzeitig auf der Bühne steht - so wie jetzt. Still und leise hat Niehaus den Humor des Thalia Theaters in Hamburg geprägt, wo es dem Namen der Patronin nach - der Muse der komischen Unterhaltung "Thalia" - um Ablenkung von den zu ernsten Dingen geht. Ob ...