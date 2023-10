Wer heute was auf sich hält, besorgt sich für teuer Geld Verzierungen für sein Spielgerät.

Von Philipp Bovermann

"Counter-Strike 2", was für ein Versprechen. Es gab in den 23 Jahren seit dem Erscheinen von "Counter-Strike 1.0" diverse Neuauflagen, die sich allesamt als Updates präsentierten, erst mit schnöde aufsteigenden Versionsnummern hinter der 1, dann mit Titelzusätzen wie "Condition Zero", "Source" und zuletzt "Global Offensive", außerdem Adaptionen für Konsolen und ein höchst merkwürdiges Zombie-Spinoff eines Spinoffs namens "Counter-Strike Nexon: Zombies".