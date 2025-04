War mal die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, ist aber heute eine Garantie, beschimpft zu werden: der Tesla. So rasant ist noch nie ein Auto zum Problem für seine Fahrer geworden.

Von Gerhard Matzig

„Mein Tag im meistgehassten Auto Amerikas“: Das ist der Titel zu einer Geschichte von Saahil Desai, aktuell nachzulesen in The Atlantic. Die Überschrift ist untertrieben. Vielleicht ist der Cybertruck von Tesla schon das meistgehasste Auto nicht nur der USA, sondern der ganzen Welt. Mit mindestens einer Ausnahme. Das ist Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow, der den Cybertruck mit aufmontierter Kanone gern im Terror gegen die Ukraine einsetzt. Manches spricht durchaus für die Ganze-Welt-These. Zum Beispiel das Treffen mit einer Freundin neulich in München-Haidhausen, die man noch zum Wagen brachte.