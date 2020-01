Der britische Komiker, Autor und Regisseur Terry Jones ist tot. Er sei am Dienstagabend nach einer langen Demenzerkrankung im Alter von 77 Jahren gestorben, teilte sein Management am Mittwoch mit. Seine Familie erklärte, er habe lange Zeit mutig und immer mit Humor gegen die Krankheit angekämpft.

Gemeinsam mit Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle und Michael Palin gründete Jones Ende der Sechzigerjahre die Komikergruppe Monty Python, die mit ihrem anarchischen Humor das britische Fernsehen revolutionierte.

Jones wurde 1942 in Colwyn Bay in Wales geboren, später zog er mit seiner Familie nach Surrey. Er studierte in Oxford Anglistik und Geschichte und lernte dort auch seinen Kommilitonen Michael Palin kennen, mit dem er bald in verschiedenen Bühnenrevuen auftrat.

Ab Mitte der 1960er-Jahre arbeitete Jones für das britische Fernsehen. Zusammen mit Palin wurde er als Autor für diverse Comedy-Serien der BBC engagiert, unter anderem The Frost Report, ein Satireformat, in dem auch die Cambridge-Absolventen John Cleese, Graham Chapman und Eric Idle mitwirkten. Diese fünf Kollegen gründeten dann zusammen mit dem seit 1967 in London lebenden Amerikaner Terry Gilliam Monty Python, und mischten mit ihren Sketchen und Animationen zwischen 1969 und 1974 die BBC auf. Bald darauf erlangten sie auch weltweite Berühmtheit.

Jones arbeitete auch an den Spielfilmen der Komikergruppe mit, etwa "Das Leben des Brian" und "Die Ritter der Kokosnuss". Er hinterlässt seine Frau Anna Söderström und die Kinder Bill, Sally und Siri.

Sein Monty-Python-Kollege Michael Palin erklärte zum Tod von Jones: "Er war weit mehr als einer der witzigsten Autoren und Performer seiner Generation. Er war wie ein Komiker aus der Renaissance: Schriftsteller, Regisseur, Moderator, Historiker, brillanter Kinderbuchautor und der herzlichste, wundervollste Begleiter, den du dir wünschen konntest."