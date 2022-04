Wahlen in Ungarn

Gastbeitrag von Terézia Mora

Man bat mich, einen Kommentar zum Ausgang der Wahl in Ungarn "aus Sicht der Kulturszene" zu schreiben. Ich antwortete: Das kann ich nicht, aber einen aus Sicht der Dorfbewohnerin, die ich in Ungarn bin. Denn: Hier auf dem Land werden die ungarischen Wahlen gewonnen oder verloren. Zuletzt hatte die Opposition Hoffnung geschöpft, da die Fidesz bei den Kommunalwahlen 2020 16 der 18 Komitatshauptstädte und Budapest an die Opposition verlor. Die Fidesz war nicht erfreut, aber es konnte ihr auch mehr oder weniger egal sein. Denn, siehe oben: auf dem Land spielt die Musik.