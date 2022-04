Von Andrian Kreye

Wenn nun sogar die Ted Conference als Gipfeltreffen der Zukunftsgläubigen die Zeitenwende mit ihrem diesjährigen Motto "A New Era" verkündet, stellen sich schon ein paar Fragen. Was beginnt? Und was geht zu Ende? In der Planungsphase für die Rückkehr ins Konferenzzentrum von Vancouver nach drei Jahren Pandemiepause war das sicher noch mit all dem Optimismus und der Fortschrittsbegeisterung gemeint, für die die Viertelstundenvorträge auf den vielen Kanälen rund um das Ideenfestival in den letzten Jahren ein Zentralorgan geworden sind. Bill Gates, Al Gore und Elon Musk waren als Stargäste angekündigt, Vorkämpfer eines Weltbildes, in dem es für alle Probleme eine Lösung gibt. Und dann?