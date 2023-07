Von David Steinitz

Die Zeiten, in denen man um vier Uhr morgens aufstehen musste, um einen Platz weit vorne in der Schlange vor dem Ticketshop zu ergattern, wenn ein heiß begehrtes Konzert ansteht, sind natürlich schon lange vorbei. Weniger kompliziert ist es im Internet aber auch nicht immer - und so bürokratisch wie im Falle von Taylor Swift lief ein Vorverkauf vermutlich noch nie ab. Der Popstar ist aktuell auf Welttournee und wird 2024 für sieben Konzerte nach Deutschland kommen: drei in Gelsenkirchen, zwei in Hamburg und zwei in München. Obwohl für die Shows Stadien gebucht sind, überschreitet die Nachfrage das Angebot bei Weitem.