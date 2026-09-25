Wenn man nun mal wieder davon ausgeht, dass das lyrische Ich bei Taylor Swift einigermaßen deckungsgleich mit Taylor Swift ist, und sie hat ja ein Imperium darauf begründet, genau das zu vermitteln, dann wäre hier die gute Nachricht für Fans: Taylor Swift scheint aktuell weiterhin sehr glücklich zu sein.

Starkes Indiz dafür ist der Song „Cleveland!“ (mit Ausrufezeichen), den die Sängerin gerade veröffentlicht hat. Swift listet in ihm Gemeinheiten auf, die die Welt, also die Menschen, einst über das lyrische Ich, also wahrscheinlich Swift, verbreitet haben: Ist nicht mehr so heiß wie früher, war früher aber auch schon nur eine Vier. Kann nicht tanzen. Zieht sich wie Müll an, obwohl sie doch so reich ist. Solche Gemeinheiten.

Und die sind jetzt aber alle egal, weil die Liebe ihres Lebens sie, so sagt der Text das, bereits mit nach Cleveland genommen hat. Um ihr „The Heights“ zu zeigen, ein Ort, der zehn Kilometer östlich von Cleveland liegt. Travis Kelce, Swifts Ehemann, den sie jüngst sehr aufwendig im Madison Square Garden geheiratet hat, ist dort aufgewachsen. Deshalb heißt der Podcast mit seinem Bruder „New Heights“. Solche Parallelen zwischen Lyrik und Leben.

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Auch ansonsten läuft es gerade ja enorm gut, weshalb Swift, so sagt sie das begleitend sinngemäß, den Fans etwas zurückgeben will. Glück vermehrt sich einer sehr abgegriffenen Phrase zufolge ja, wenn man es teilt. Neben „Cleveland!“ hat sie also noch drei weitere Songs veröffentlicht.

Vier neue Songs also insgesamt. Beziehungsweise natürlich nicht einfach nur vier neue Songs, sondern gleich ein neues Album. „The Life of a Showgirl: The Encore“ heißt es. Die Zugabe. Man kann es auf der Homepage der Künstlerin herunterladen, für 9,99 Euro, und die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, dass im vergangenen Jahr erst ein Swift-Album erschienen ist, das „The Life of a Showgirl“ hieß, und „The Life of a Showgirl: The Encore“ ist mit diesem Album, das mit Blick auf den Erfolg ja bereits die gesamte Welt besitzt, absolut deckungsgleich, bis auf die vier neuen Songs eben. Neben „Cleveland!“ heißen sie „Patient Zero“, „Pink Clouding“ und „Babylon“, und sie sind, das muss man einräumen, alle nicht schlecht. Richtig sensationell aber auch nicht.

Die Vinyl-Versionen von „Patient Zero“ sind schon ausverkauft

Die Zugabe widmet Swift, Stichwort „Glück teilen“, ihren Fans. Die hätten nämlich vor einem Jahr „etwas wirklich Unfassbares geschafft. Etwas, das mich völlig umgehauen hat … Ihr habt ‚The Life of a Showgirl‘ zur erfolgreichsten Album-Eröffnungswoche aller Zeiten verholfen“. Und weiter: „Ich hoffe, ihr liebt sie, denn sie sind aus purer Dankbarkeit für eure Begeisterung und euren Jubel über das Album entstanden, das wir gemacht haben.“ Bis auf „Patient Zero“, das man gesondert kaufen kann (1,29 Euro), sind die neuen Songs auf Swifts Seite allerdings trotz aller Dankbarkeit nur mit dem Album zu haben. Geld vermehrt sich einer sehr abgegriffenen Phrase zufolge eben nicht, wenn man es teilt.

Die „Collector’s Edition Vinyls“ von „Patient Zero“ sind deshalb zum weiteren Glück sowohl in der „His Halo Version“ als auch in der „Reflected Light Version“ bereits ausverkauft. Sie haben 15 Euro das Stück gekostet und auch dafür wird pure Dankbarkeit bestimmt noch folgen.