Wenigstens konnte ihr hier Kanye West nicht in die Quere kommen: Taylor Swift bei den MTV Europe Music Awards in Düsseldorf.

Ästhetik aus den 90ern, bloß keine Weltpolitik - dafür aber gleich viermal Taylor Swift: MTV Europa hat in Düsseldorf seine Preise verliehen. Beobachtungen von einem merkwürdigen Abend.

Von Joachim Hentschel

MTV? Ja, die senden noch. Einfach kurz aufs Dach klettern, bisschen an der Satellitenschüssel ruckeln, dann kommt es schon. Das war die Impulsfrage, die man in Vorfeld dieser Veranstaltung immer und immer wieder gestellt bekam, auch von herzensguten Menschen, die sich für Pop interessieren. MTV, kurz für Music Television, ein gut 40 Jahre alter Spartenkanal, hielt seine jährliche Preisverleihungs-Gala für den europäischen Raum ab, in Düsseldorf. Und die brennendste Frage, die den Leute dazu einfiel, war: Gibt es MTV überhaupt noch? Irgendwas scheint da falsch zu laufen.