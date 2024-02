Neues Album von Taylor Swift:In tiefschwarzer Tinte

Von Jakob Biazza und Kathleen Hildebrand

Wäre Taylor Swift nicht ohnehin der unbestritten größte Popstar des Planeten, würde man sagen: was für ein PR-Coup. Da nahm sie am Sonntagabend ihren Grammy für das beste Album des Jahres ("Midnights") entgegen und verlor keine Zeit, sondern kündigte auf der Bühne direkt ihr kommendes Album an. "The Tortured Poets Department" soll es heißen. Swift verschwand hinter der Bühne und schwupps war diese Neuigkeit in allen sozialen Medien nachzulesen, das schwarz-weiße Albumcover gepostet, ein Textchen in Taylors Handschrift dazu, wahrscheinlich ein Fragment aus einem der kommenden Songs.