Wie also noch Aufmerksamkeit bekommen? Ist ja eh immer schon so viel los. Social Web. Nachrichten-Apps. Geteilte Einkaufsliste und synchronisierter Kalender. Dazu die Kitagruppe bei Whatsapp. Wie man hört, vor allem die. Längst kein Selbstläufer mehr, da als Künstler mit Nachrichten noch durchzudringen. Als Newcomer eh, aber selbst bei der größten Künstlerin der Welt, wie wir sie kennen, bedarf es Mühen. Riesiger.
Swift-Album „The Life of a Showgirl“Betr.: verpixelte Vorschau zu Zwecken der Vor-Vorbestellung
Lesezeit: 2 Min.
Taylor Swift kündigt an, bald das Datum anzukündigen, an dem ihr neues Album erscheinen soll. Ein paar Gedanken zu modernem Marketing.
Von Jakob Biazza
