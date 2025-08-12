Zum Hauptinhalt springen

Swift-Album „The Life of a Showgirl“Betr.: verpixelte Vorschau zu Zwecken der Vor-Vorbestellung

Lesezeit: 2 Min.

Taylor Swift auf der Bühne eines Konzerts der Eras Tour in Vancouver.
Taylor Swift auf der Bühne eines Konzerts der Eras Tour in Vancouver. (Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via dpa)

Taylor Swift kündigt an, bald das Datum anzukündigen, an dem ihr neues Album erscheinen soll. Ein paar Gedanken zu modernem Marketing.

Von Jakob Biazza

Wie also noch Aufmerksamkeit bekommen? Ist ja eh immer schon so viel los. Social Web. Nachrichten-Apps. Geteilte Einkaufsliste und synchronisierter Kalender. Dazu die Kitagruppe bei Whatsapp. Wie man hört, vor allem die. Längst kein Selbstläufer mehr, da als Künstler mit Nachrichten noch durchzudringen. Als Newcomer eh, aber selbst bei der größten Künstlerin der Welt, wie wir sie kennen, bedarf es Mühen. Riesiger.

Taylor Swift
:Weltherrschaft, Taylor's Version

Wer in diesen düsteren Zeiten die destillierte Freude sucht, findet sie bei Taylor Swift. Über den unerhörten Sog des derzeit größten Popstars - und den klug konstruierten Zauber ihrer Songs.

SZ PlusVon Jakob Biazza, Marlene Knobloch, David Steinitz (Text), Christian Helten (Digitales Storytelling), Lina Moreno (Design und Illustration), Sead Mujic und Joana Hahn (Infografik und Animation)

