Von Jakob Biazza

Reden wir noch nicht vom Schlagzeugspielen. Reden wir von Leidenschaft, von der Schönheit der Menschen. Reden wir vom Singen. Von - Achtung! - Liebe. Man sollte an diesem elenden Tag, an dem die Nachricht vom Tod des fantastischen Drummers Taylor Hawkins um die Welt geht, dringend als erstes Youtube öffnen oder einen anderen Video-Dienst. Man suche dort eine Foo-Fighters-Version von "Under Pressure" heraus und sehe dann, wie Hawkins, den man so dringend "Taylor" nennen möchte (das Spitzbübische, dieses Leuchten, das Unverbrauchte, Anti-Zynische - angeblich soll er ja schon 50 Jahre alt gewesen sein, stimmen kann das aber freilich nicht), seine beste Freddie-Mercury-Imitation abfeuert.