Kennedy-FamilieEs ist kaum auszuhalten

Lesezeit: 4 Min.

Tatiana Schlossberg bei einer Veranstaltung im Jahr 2019 in New York.
Tatiana Schlossberg bei einer Veranstaltung im Jahr 2019 in New York. (Foto: CRAIG BARRITT/Getty Images via AFP)

Die Nichte von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat einen Essay über ihre unheilbare Leukämie-Erkrankung geschrieben. Warum das Schicksal von Tatiana Schlossberg die gesamte amerikanische Gesellschaft angeht.

Von Susan Vahabzadeh

Das Erste, was an der Fotografie zu dem im New Yorker erschienenen Essay „A Battle with My Blood“ auffällt, ist die verblüffende Familienähnlichkeit: Tatiana Schlossberg sieht aus wie ihre Mutter Caroline Kennedy, deren Gesicht wiederum eine unverkennbare Mischung aus den Zügen ihrer legendären Eltern ist, Jackie O. und JFK. Mit der Ermordung von John F. Kennedy im Jahr 1963 begann eine Serie tragischer Schicksalsschläge gegen diese glamouröse Familiendynastie. 1968 wurde auch JFKs Bruder Robert Kennedy ermordet; Carolines Bruder, John F. Kennedy Jr., kam 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

