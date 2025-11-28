Das Erste, was an der Fotografie zu dem im New Yorker erschienenen Essay „A Battle with My Blood“ auffällt, ist die verblüffende Familienähnlichkeit: Tatiana Schlossberg sieht aus wie ihre Mutter Caroline Kennedy, deren Gesicht wiederum eine unverkennbare Mischung aus den Zügen ihrer legendären Eltern ist, Jackie O. und JFK. Mit der Ermordung von John F. Kennedy im Jahr 1963 begann eine Serie tragischer Schicksalsschläge gegen diese glamouröse Familiendynastie. 1968 wurde auch JFKs Bruder Robert Kennedy ermordet; Carolines Bruder, John F. Kennedy Jr., kam 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.
Kennedy-FamilieEs ist kaum auszuhalten
Lesezeit: 4 Min.
Die Nichte von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat einen Essay über ihre unheilbare Leukämie-Erkrankung geschrieben. Warum das Schicksal von Tatiana Schlossberg die gesamte amerikanische Gesellschaft angeht.
Von Susan Vahabzadeh
Kino:Willkommen im Hollywood des Jahres 2025
Donald Trump wünscht sich eine Fortsetzung der Prügelkomödie „Rush Hour“. Deren Regisseur war wegen „Me Too“-Vorwürfen in der Versenkung verschwunden, hat aber gerade eine Doku über Trumps Frau gedreht.
Lesen Sie mehr zum Thema