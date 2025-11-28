Das Erste, was an der Fotografie zu dem im New Yorker erschienenen Essay „A Battle with My Blood“ auffällt, ist die verblüffende Familienähnlichkeit: Tatiana Schlossberg sieht aus wie ihre Mutter Caroline Kennedy, deren Gesicht wiederum eine unverkennbare Mischung aus den Zügen ihrer legendären Eltern ist, Jackie O. und JFK. Mit der Ermordung von John F. Kennedy im Jahr 1963 begann eine Serie tragischer Schicksalsschläge gegen diese glamouröse Familiendynastie. 1968 wurde auch JFKs Bruder Robert Kennedy ermordet; Carolines Bruder, John F. Kennedy Jr., kam 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.