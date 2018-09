13. September 2018, 20:26 Uhr Tatjana Gürbaca im Interview "Wir sind die große Geldverbrennungsmaschine"

Die Opernregisseurin über gute und schlechte Libretti, Frauenklischees und Händel als großen Psychologen.

Interview von Reinhard J. Brembeck

Dieses Lachen. Hell, umwerfend und einnehmend. Tatjana Gürbaca überlegt beim Interview in einem Wiener Kaffeehaus immer wieder lang, gibt sich nie allwissend. Tatjana Gürbaca? Die 1973 in Berlin geborene Regisseurin ist eine der überzeugendsten Figuren des Opernbetriebs. Am Samstag kommt am Theater an der Wien ihre Inszenierung von Georg Friedrich Händels "Alcina" heraus.

SZ: Die Oper wird von Männern dominiert, es gibt fast nur Intendanten, Regisseure und Dirigenten, Frauen spielen meist nur als Sängerinnen eine Rolle. Ist das für Sie ...