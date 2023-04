Von Johanna Adorján

Der Regisseur Tarik Saleh, 51, ist zur Premiere seines neuen Kinofilms "Die Kairo-Verschwörung" in Berlin und gibt in den Räumen seines Filmverleihs Interviews. Aufgewachsen ist der Sohn einer Schwedin und eines Ägypters in Stockholm, wo er es als Jugendlicher in der Graffiti-Szene zu einigem Ruhm brachte. In den 90er-Jahren arbeitete er als Art Director, bevor er sich dem Film zuwandte. "Die Kairo-Verschwörung", der nun in die Kinos kommt, spielt vor einer bisher in Filmen nie gezeigten Kulisse: Adam, der Sohn eines Fischers, geht mit einem Stipendium an die Al-Azhar-Universität, die wichtigste Institution des sunnitischen Islam. Kurz nach seiner Ankunft stirbt der Großimam, und Adam gerät in die Machtkämpfe um seine Nachfolge.