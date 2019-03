7. März 2019, 18:49 Uhr Tanztheater Opulente Körpersprache

"Dance" im Mai: Das Festivalprogramm steht fest

Von Sabine Leucht

Da wird Kulturreferent Hans-Georg Küppers keiner widersprechen: Für den Auftakt der Fastenzeit präsentierte die "Dance"-Pressekonferenz ein auffallend opulentes Programm. Fünf Uraufführungen werden bei der 16. Münchner Tanzbiennale zu sehen sein. Unter anderem dabei: die derzeitigen Wahlmünchnerinnen Ceren Oran und Jasmine Ellis. Mit Produktionen von William Forsythe, Richard Siegal, Marie Chouinard, Gisèle Vienne und Lia Rodrigues sind außerdem fünf internationale Größen des zeitgenössischen Tanzes zu Gast. Und erneut produziert das zum vierten Mal von Nina Hümpel kuratierte Festival mit dem Gärtnerplatztheater eine Sonderausgabe von dessen beliebter Dance-Soap "Minutemade".

Weit zurück in die Tanzgeschichte führt sowohl Forsythes "A Quiet Evening of Dance", worin sechs seiner ehemals engsten Tänzer wieder auf der Bühne stehen, wie auch auf ganz andere Weise eine Fahrradtour an die Orte, wo nach 1900 in München - nicht in Berlin - der freie moderne Tanz in der Wiege lag. Hümpel schien selbst ein wenig schwindelig zu werden bei der Aufzählung all dessen, was neu ist bei Dance 2019: unter anderem ein Wochenende im Kreativquartier an der Dachauer Straße unter Partizipation von Publikum, Festivalgästen und lokalen Akteuren. Und dass das von Katja Schneider konzipierte interdisziplinäre Symposium erstmals kein eigenes Thema hat, sondern die Produktionen beleuchtet. Dafür hat "Dance" als ganzes eines und fragt danach, wie wir in diesen weltpolitisch schwierigen Zeiten Gemeinschaft definieren und miteinander kommunizieren wollen: ob als internationales Festival mit der hiesigen Szene, als Ballett mit Hip-Hop- oder Rave-Kultur, als Tänzer mit Schauspielern, als Einzelner mit der Crowd oder als Choreograf/in mit der Politik des eigenen Landes, wie es Yang Zhen für China oder Lia Rodrigues für Brasilien zeigen.

Dance, Do., 16., bis So., 26. Mai, Programm und Infos: www.dance-muenchen.de, Karten ab 18. März