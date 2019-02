4. Februar 2019, 18:43 Uhr Tanztheater Erschöpfungsakt

Ein zeitkritisches Tanz-Solo im Hoch X

Von SABINE LEUCHT

Ein Wolkenmeer, wie aus dem Flugzeug gesichtet, zieht über die bühnenbreite Leinwand und über den großen Karton auf der Bühne des Hoch X. Der Karton ruckelt, beherbergt Leben. Und Bewegung liegt in der Luft: Wie auf Reisen, auf der Flucht oder eben im Tanz. In seinem Solo "Je sors de nulle part mais d'un trou obscur/Ich komme von nirgendwo, aber aus einem obskuren Loch" lässt Taigué Ahmed erst nur einen Finger aus dem Karton herausnicken, dann die Hände, die erst nur freundlich spielen wollen und sich schließlich schreckensstarr spreizen. Bis sich der ganze große Mann von seiner behelfsmäßigen Unterkunft gelöst hat, dauert es. Dann verlagert er sein Gewicht von einem Bein aufs andere und läuft auf der Stelle; die langen Arme mit weit geöffneten Handflächen im Wechsel hinter sich schmeißend. Viele unterschiedliche Bewegungen gibt es nicht an diesem Abend, doch die wenigen verbinden sich zu beständig wiederholten Mustern, die nur leicht unterschiedlich nuanciert werden. Mal fühlt man sich von den fliegenden Händen herbeigewinkt, mal auf Abstand gehalten. Man assoziiert tranceartige Zustände, den Hospitalismus eines gefangenen Tieres und fühlt sich bald selbst wie hypnotisiert.

"Je sors ..." ist ein eindringlicher Abend, der geprägt ist durch das feine Zusammenspiel von Tanz, Video und Musik. Während Janine Jemberes bewegte Bilder Stationen des Unterwegsseins zeigen und Natur- und Kulturlandschaften in grafische Muster verwandeln, schickt Benno Heisel von einer Stimmgabel oder Sansula erzeugte Töne durch seinen eigenen Körper oder den bunt blinkenden Technik-Firlefanz, mit dem er dicht an der Rampe hantiert. Ob angedeutete Stadtsilhouette, Alltagsrauschen oder rhythmischer Drive, alles scheint im Zwiegespräch mit Taigué Ahmeds Moves, die ihre Beweggründe nicht laut hinausposaunen.

Der Tänzer und Choreograf aus dem Tschad, von dem in München zuletzt das Gruppenstück "Waignedeh" zu sehen war, antwortet in seinem Solo auf den rassistischen Blick, der Menschen wie ihn als nicht zugehörig markiert und verletzt. Passanten, die ihre Handtaschen fester an sich ziehen, rüde Polizeikontrollen allein aufgrund der Hautfarbe: Von all dem erzählt der Abend nicht. Stattdessen spricht der repetitive Tanz von der Ermüdung, die diese immer gleichen Erfahrungen nach sich ziehen. Und da ist der sich urplötzlich verwandelnde, leicht abschätzige Blick, den Taigué Ahmed ins Publikum wirft und der zwiespältige Schluss, in dem er im goldenen Ganzkörperanzug den Blingbling-Afrikaner gibt, wie ihn die anderen vermeintlich in ihm sehen wollen: Fröhlich tanzend wie in der Disco und sich so lange mit bunten, glitzernden Stoffen behängend, bis der Mensch darunter buchstäblich bewegungsunfähig ist.