Yuki Mori kehrte nach erfolgreichen Jahren als Leiter der Sparte Tanz im Sommer in seine japanische Heimat zurück. Georg Reischl ist sein Nachfolger, geholt, um der neunköpfigen Compagnie "viele neue Impulse" zu geben. So äußerte sich der Regensburger Intendant Jens Neundorff von Enzberg über die Berufung des Österreichers, der lange bei Forsythe in Frankfurt tanzte, ehe er als freischaffender Choreograph reüssierte, unter anderem auch am Gärtnerplatztheater. Anders als Mori bei seinem Start ist Reischl überaus erfahren; gleichwohl sind die Regensburger seine erste eigene Truppe. Am Wochenende präsentierte er sich mit "Juke Box Heroes" erstmals dem Publikum.

Der erste Eindruck nach dem zweiteiligen Abend voller Energie und Dynamik, Exaltiertheit und Dramatik: Reischl hat die Compagnie, zu der vier neue Tänzer hinzugestoßen sind, von der Leine gelassen. Da wo Mori gerne den Schwerpunkt auf ein strenges Konzept gelegt hatte, scheint hier auf leerer Bühne, auf der ein ausgeklügeltes Lichtkonzept für unterschiedliche Räume sorgt, die Freiheit der Bewegung zu herrschen. Freilich ist das eine Täuschung. Jede Geste hat ihre Bestimmung, und die Gruppenchoreographien sind von beeindruckender Synchronität. Trotzdem wirkt alles ungezwungen. Dies mag zum großen Teil auch der Inszenierungsidee geschuldet sein, die die menschliche Stimme als Ausgangspunkt hat und nach der Pause den Stücktitel wörtlich nimmt: Juke Box an - von Bonnie Tyler über Antony and The Johnsons bis zu Billie Eilish. Jeder Klick ein anderes Stück, was allen Tänzern die Möglichkeit gibt, sich in kraftvollen Soli zu präsentieren. Im ersten, wesentlich homogeneren Teil bilden hingegen Arien von Vivaldi die Grundlage, gesungen von dem Countertenor Philippe Jaroussky.

Die hohe Männerstimme verweist auf die Ambivalenz der Kategorie Geschlecht, ist also höchst modern. Die abgezirkelten Bewegungen der Gruppe, die auf die Vorliebe des Barock für alles Geometrische anspielen, drücken das aus. Dazu wird ein aufgesetztes Lächeln zur Schau getragen und aufreizend mit dem Po gewackelt. Heute würde man Vogueing dazu sagen. Heißt: die ausgestellte Pose als Einsatz in der Kampfzone der Geschlechter, passend zur Theatralität der Kopfstimme. Eine Wucht sind in diesem Teil die von Min Li entworfenen Kostüme ganz in Schwarz.

Li war früher selbst Tänzer, studierte dann Mode, und jede seiner Kreationen hier ist ein Unikat, das klug historisches Modevokabular aufgreift. Rüsche hier, Corsage dort. Letztere sind für die Männer bestimmt. Kurz vor der Pause folgt der radikale Stimm-Bruch und leitet auf den zweiten Teil über, bei dem es überwiegend bunt und wild zugeht. Dem Gesang des Countertenors wird Tom Waits' "Somewhere" gegenübergestellt, also eine Stimme, die zerrauter nicht sein könnte. Mit anderen Worten: männlich. Oder? Natürlich nicht. Bonnie Tyler, die sich bis heute hässlich "Rockröhre" nennen lassen muss, straft solche Zuschreibungen mit "Holding Out for a Hero" sofort Lügen. Ebenso wie Nina Simone mit "The Desperate Ones". Die Frage nach Geschlechtsidentität trägt auch den Zweifel und die Verzweiflung in sich. Der junge Bartłomiej Kowalczyk verkörpert dies in einem waidwund getanzten Solo eindrücklich. Standing Ovations für einen gelungenen Einstand.