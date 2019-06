21. Juni 2019, 18:44 Uhr Tanztheater Als die Puppen tanzen lernten

Der Tänzer Dukin Seo hat "Die Spielzeugschachtel" choreografiert. Mit dem ersten Sitzkissenballett lockt das Nationaltheater Kinder zwischen vier und sieben Jahren. Premiere ist an diesem Samstag

Von Barbara Hordych

Sechs Feuerwehrmänner hat die "Spielzeugmacherin" Simone Endres hergestellt. Prächtige Gesellen in dunklen Uniformen, die als Besonderheit je ein Blasinstrument mitgebracht haben. Doch einer von ihnen fehlt, stellt Endres beim Abzählen der Musiker - denn um diese handelt es sich in Wahrheit - im Probensaal des Nationaltheaters fest. Und findet ihn, verkörpert vom Tänzer Andrea Marino, ganz versteckt am Rand sitzend. "Er ist etwas aus der Art geschlagen und ganz rot, weil er mir versehentlich in die Farbe gefallen ist, deshalb hält er sich abseits von den anderen", erklärt Endres. Sie führt als Erzählerin durch das Sitzkissenkonzert "Die Spielzeugschachtel" für Kinder, das an diesem Samstag in der Parkettgarderobe des Nationaltheaters Premiere hat.

Aber noch ist es nicht so weit. Hat die Tanzpädagogin nur ein imaginäres Publikum vor sich, wenn sie sich bei der Erzählung auf die Ballettmusik "La Boite à joujoux" von Claude Debussy mit Texten von Jeffrey Döring zu Wort meldet. Das 1921 in Paris uraufgeführte Werk lässt die kleinen Zuschauer in die Welt von Spielzeugpuppen eintauchen, die heimlich nachts zum Leben erwachen. Das Besondere an der Neuproduktion, die von einem Bläserquintett des Bayerischen Staatsorchesters begleitet wird: Die choreografische Umsetzung liegt erstmals ganz in den Händen des Staatsballett-Ensembles.

Choreograf Dukin Seo (rechts) gibt seinen Ensemblekollegen Andrea Marino (Mitte) und Alexey Dobikov (links) die Bewegungssprache vor. (Foto: Wilfried Hösl)

Auf der Grundlage der klassischen Technik arbeitet der 26-Jährige Tänzer Dukin Seo in seiner ersten Arbeit als Choreograf mit einer zeitgenössischen Bewegungssprache, die je nach den handelnden Figuren in dieser Dreiecksgeschichte mal weich und fließend, mal hart und kantig gestaltet ist. Gemeinsam mit den Tänzern Blanca Paldi, Alexey Dobikov und Andrea Marino entwickelt er poetische wie kämpferische Szenen. "Ich habe mich der Geschichte erst einmal über die Charaktere genähert", erklärt der Südkoreaner Seo. Die grazile Puppe, die einer Musikbox entsteige und wegen eines Fehlers mitunter "ruckele", wirke von außen betrachtet etwas verrückt. Sei aber in ihrer Konzentration und Leidenschaft für den Tanz ganz bei sich. Und fasziniere gerade deshalb Kaspar und den Feuerwehrmann gleichermaßen. "Nie war dir etwas wichtig genug, dafür zu kämpfen. Aber jetzt bist du das erste Mal dazu bereit", erläutert Seo seinem Ensemblekollegen Marino den Gefühlsaufruhr des scheuen Feuerwehrmanns.

Der nickt, findet sofort zu einer selbstbewussteren Position. Das ist wichtig, ist die Zeit doch knapp bemessen, freie Termine sind für die Tänzer zwischen vollem Probenplan und Auftritten nicht leicht zu finden. "Trotzdem sind sie total engagiert dabei, verzichten auch schon mal auf ihre Mittagspause, damit sie sich für das Projekt treffen können", sagt Endres.

Und schon geht es weiter mit einer Tanz- oder besser Kampfsequenz zwischen den Rivalen Kaspar und Feuerwehrmann: Dobikov und Marino kicken einander elegant hinweg, trennen und umringen sich, springen erneut aufeinander los. Ein Kampf, in dem schließlich der feurige Kaspar obsiegt. Triumphierend tanzt er darauf einen Pas de deux mit "seiner" Puppe. "Ihr harmoniert nur deshalb, weil du die Schrittkombinationen vorgibst, sie soll das machen, was du willst", sagt Seo zu Dobikov. Den Feuerwehrmann assoziiere er dagegen mit dem Wasser, das es brauche, um Feuer zu löschen. "Er ist weicher, kennt verschiedene Aggregatzustände wie Eis oder Nebel, ist fließender zwischen diesen Formen", führt Seo weiter aus.

37.824 Kinder und Jugendliche nahmen im Jahr 2018 am Campus-Programm der Bayerischen Staatsoper und des Staatsballetts teil: Dazu gehören Einführungen zu Vorstellungen, Führungen hinter den Kulissen, Workshops, Spielballette und Spielopern. Das Campus-Programm setzt bereits bei den Vierjährigen an: 3000 Besucher erlebten 2018 die Sitzkissenkonzerte in der Parkettgarderobe des Nationaltheaters, die das jüngste Publikum mit Musik, Theater und Tanz vertraut machen. Die Vorstellungen sind begehrt und schnell ausverkauft. Denn die Aufführungen für die Allerkleinsten finden vor maximal 70 Zuschauern statt. Und freie Termine im Proben- und Vorstellungsplan der Orchestermusiker, Tänzer und Sänger sind rar. by

Doch jetzt ist der Feuerwehrmann erst einmal traurig von dannen gezogen. Statt seiner fliegen bunte Luftballons in den Raum. "Sie bringen Postkarten mit, die ich den Kindern vorlese, auf denen er der Tänzerin schreibt, dass er sie nicht vergessen kann", sagt Endres. "Mir geht es bei den beiden Gegenspielern nicht um Gut oder Böse. Es ist mehr wie zwischen zwei Brüdern, die sich streiten, aber auch lieben und sich ergänzen", sagt Seo. Deshalb kommt es am Ende, allen Querelen zum Trotz, doch noch zu einer versöhnlichen Auflösung. Während sich Kaspar-Dobikov schmollend am Boden fläzt, finden der zurückgekehrte Marino und Paldi in einem Pas de deux zusammen, der die Körper sanft bewegt im Spiel von Symmetrie und Spiegelung, in dem der eine die Bewegungen des anderen aufnimmt, ihm aber auch Raum für eigene Posen lässt.

"Auch wenn die Kinder das Erlebte nicht rational beschreiben können, verstehen sie es emotional", sagt Seo. Ihm selbst sei es ganz ähnlich ergangen. Seine Mutter war Ballettlehrerin, habe ihn als Kind mit zu den Proben genommen. "Jahre später sind mir Szenen und Bilder in Erinnerung gekommen, völlig unerwartet, beim Zähneputzen etwa. Und mir wurde auf einmal bewusst: Diese Gefühle, die kenne ich, die habe ich schon einmal getanzt gesehen."

Claude Debussy: Die Spielzeugschachtel, Samstag, 22. Juni, 14.30 Uhr, Nationaltheater