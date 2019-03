26. März 2019, 18:28 Uhr Tanz Voran ins Ungewisse

Igor Zelensky, hier im Gsovsky-Saal im Probenhaus des Bayerischen Staatsballetts, ist seit fast drei Jahren Ballettdirektor in München. Ob sein Vertrag verlängert wird, steht noch in den Sternen.

Ballettchef Igor Zelensky setzt auf fantastisch getanzte Kassenrenner. Ob sein Konzept auch den künftigen Opernintendanten Serge Dorny überzeugt, entscheidet über die Zukunft des Staatsballetts

Von Eva-Elisabeth Fischer

Igor Zelensky lässt die Puppen tanzen - in vielerlei Hinsicht. Bald verhilft er als mächtiger Strippenzieher hinter den Kulissen der Automaten-Schönen namens Coppélia zu neuem Leben - im gleichnamigen Ballett in der längst mausetot geglaubten Fassung aus dem Jahr 1975 von Roland Petit. Zelensky macht mit dieser Reanimation bisher niemals geträumte Träume fürs Nationaltheater wahr: Als ersten Petit fürs Bayerische Staatsballett kündigt der Münchner Ballettdirektor stolz die Oktoberpremiere in der kommenden Spielzeit an. Chichi, Froufrou und schneidige Kadetten in keck-koketter Operettenmanier - im Gärtnerplatztheater wäre das, tutti completti, möglicherweise ein Coup. Aber dort macht man ja als kleines Gegengewicht zum großen Haus kühn auf modern.

Igor Zelenskys zweite Premiere in seiner dritten Saison als Ballettchef widmet sich in einem Dreiteiler der Neoklassik. Er hat sie geschickt auf den 23. Mai zur Eröffnung der wohl deshalb um einen Monat verschobenen Ballettfestwoche 2020 terminiert. Da kann dann wirklich keiner mehr meckern, die Festwoche sei wieder mal nicht mehr als eine illuster besetzte Repertoire-Schau. Zelensky hat dafür zwei Granden unter den derzeit hochgehandelten Choreografen verpflichtet: Alexei Ratmansky und David Dawson. Ratmansky, seit 20 Jahren Artist in Residence beim American Ballet Theater in New York, erlangte Ruhm dank seiner Klassiker-Rekonstruktionen, etwa 2014 in München mit der "Paquita". Für den gemischten Ballettabend studiert er Mussorgskys gewaltige "Bilder einer Ausstellung" ein. Dawson, international akklamierter englischer Choreograf, steuert eine Uraufführung bei.

Der Choreograf des dritten Stückes ist noch offen. Vielleicht William Forsythe? Jedenfalls gibt es Kontakt zu ihm. Forsythe gilt als radikaler Erneuerer der Neoklassik. In seinen Frankfurter Jahren bis 2003 sezierte und dekonstruierte er das Ballett, um daraus eine neue Tanzsprache zu entwickeln. Er würde perfekt die momentane NN-Position im Münchner Dreiteiler füllen. Denn er ist, so beschied er kürzlich ausführlich in der New York Times, nun nach Jahren, in denen er vorwiegend bewegte und begehbare Installationen für den öffentlichen Raum und diverse Museen geschaffen hatte, zurück gekehrt zur danse d'école als unerschöpflichem choreografischen Fundus. Wobei auch seine jüngsten Stücke, in denen er all das neu zusammensetzt, was er einst zerstückelte, mit dem typischen Forsythe-Thrill aufwarten.

Künstler brauchen nicht nur kreative Potenz, sondern Kompromisslosigkeit und Mut. Der einst weltberühmte Tänzer Igor Zelensky ist als nunmehr verwaltender Ballettchef zwar kompromisslos, aber wenig mutig. Er geht stets den Weg des geringsten Widerstands. Er rechtfertigt das damit, kunstministerielle Vorgaben erfüllen und an jedem Abend 2100 Plätze verkaufen zu müssen. Also nimmt er in der nächsten Spielzeit nach elf Jahren Pause lieber Ray Barras gut abgehangenen "Schwanensee" wieder auf, anstatt sich nach jemandem umzutun, der oder die dem unverwüstlichen Klassiker möglicherweise neue Seiten abgewinnen könnte. So etwas kostet dann natürlich extra.

Und warum übernimmt Zelensky nicht die spannendsten Stücke seiner einmal jährlich vorgestellten jungen Choreografen ins Repertoire? Warum überlässt er eine Begabung wie Andrey Kaydanovskiy den Wienern und bindet ihn nicht an sein Haus? Kaydanovskiy ist heuer wieder dabei beim Abend junger Choreografen, deren Stücke abermals nur an vier Abenden, allerdings unter dem neuen Titel "A Jour - Zeitgenössische Choreografien" zu den Opernfestspielen gezeigt werden. Und warum kämpft Zelensky nicht für mehr Ballettaufführungen im Prinzregententheater, das August Everding ja einst ganz bewusst balletttauglich renovieren ließ?

Solche Mutlosigkeit verträgt sich möglicherweise nur schwer mit den Plänen des Nikolaus Bachler-Nachfolgers Serge Dorny, der sein Amt als Intendant der Bayerischen Staatsoper 2021 antritt. Deshalb wird jetzt schon spekuliert, wie es steht um Zelenskys Vertragsverlängerung und auch, mit wem man seine Position neu besetzen könnte. Konkretes will derzeit niemand sagen. Man ist im Gespräch, heißt es, aber bereits der Zeitpunkt, wann über den künftigen Ballettchef entschieden sein muss, ist strittig: Bis Ende der Spielzeit, hört man aus der Ballett-Etage; Ende des Jahres reiche, sagt man an entscheidender Stelle im Kunstministerium.

Wenn man's genau nimmt, darf der Opernintendant de jure den Ballettdirektor nicht bestimmen, sondern allein der Kunstminister. Hinzu kommt, dass das Staatsballett ja künstlerisch autonom ist. De facto sieht das natürlich anders aus, weil der Intendant mit dem Ballettdirektor nicht im Clinch liegen sollte wie Bachler mit Ivan Liška. Es könnte schwierig sein, denkt man im Kunstministerium, Zelensky künftig auf einen moderneren Kurs einzuschwören, ohne seine im Grundgesetz, Artikel 5, garantierte künstlerische Freiheit zu verletzen.

Es wäre allerdings bedauerlich, zeigte sich Zelensky, der den Schwerpunkt des Staatsballetts eindeutig beim akademischen Ballett sieht, nicht offen und kompromissbereit. Seine Leistung sollte man nicht unterschätzen. Er hat die Kompanie in nur zweieinhalb Jahren tänzerisch runderneuert. Und er füllt sein Haus mit großenteils angejahrten, aber beim Publikum unverbrüchlich beliebten Handlungsballetten jedes Mal bis unters Dach. In der Saison 2019/20 ist es abermals der gewaltige Ausstoß von zwölf verschiedenen Programmen, die ausverkaufte Vorstellungen garantieren sollen. Sollte Zelensky seinen Kurs modifizieren, müsste man ihm mehr Planstellen bewilligen. Er müsste es ertragen und auch zugestanden bekommen, dass sich der eine oder andere Abend erst einmal nicht so gut verkauft. Gleichzeitig muss man, so das Gebot der Stunde, über künstlerische Alternativen nachdenken.