9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Tanz- und Theaterfestival Weiterblühen

Das "Rodeo" geht in die fünfte Runde

Von Christiane Lutz

Dies wird das letzte "Rodeo"-Festival sein, das Sarah Israel kuratiert. Sie ist seit 2014 im Team, seit 2016 die künstlerische Leiterin. "Der Rahmen wird ja nicht größer", sagt sie, es sei Zeit für was Neues. "Rodeo", das ist das im Turnus von zwei Jahren stattfindende Münchner Tanz- und Theaterfestival, das zum einen als eine Art Best-of der Produktionen der städtischen freien Szene funktioniert, zum anderen auch Einblick gewährt in die Arbeit von Künstlern und ihnen die Möglichkeit zur Vernetzung bietet. Zum Beispiel in Form des Formats "Bloom-up", bei dem sich Künstler international und genreübergreifend für ein Projekt zusammentun und beim Festival einen Zwischenstand ihrer Arbeit zeigen können.

Diese Bloom-ups hätten sich 2016 bewährt, sagt Israel, so dass sie - wieder in Kooperation mit dem Goethe-Institut - erneut angeboten wurden. Darunter ist beispielsweise die freie Gruppe "The Agency", die ihre Arbeiten in München bisher an den Kammerspielen zeigten. Für "New Manliness" untersucht die Gruppe gemeinsam mit dem japanischen Künstler Taro Inamura sowie Kanako Azuma und Nile Koetting das Thema Männlichkeit und sucht nach neuen Vorbildern für Männer.

Am Beispiel von "The Agency" lässt sich gut beobachten, wie die Grenzen zwischen freier Szene und Stadttheater zunehmend verwischen. Eine Entwicklung, der die Szene selbst gespalten gegenübersteht, sagt Israel. Sie habe in den vergangenen Jahren ihrer Arbeit für "Rodeo" außerdem beobachtet, dass städtisch geförderte freie Tanzprojekte häufiger glückten, als Sprechtheaterstücke. Das spiegelt sich ein Stück weit auch in der Auswahl der Produktionen wider, die sie in diesem Jahr eingeladen hat. Von den sechs Produktionen sind drei eher als Tanz, drei eher als klassische Performance zu verorten. So startet "Rodeo" am Donnerstag mit "Empathy", einem Tanzstück der Choreografin Jasmine Ellis, am Freitag folgt "Dance Kitchen" der Tänzerin Sahra Huby, ein von ihr entwickeltes Format, für welches sie das Publikum in private Wohnungen einlädt. Als dritte Tanzproduktion ist Moritz Ostruschnjaks "Boids" am Samstag zu sehen, eine Choreografie, die Schwarmintelligenz untersucht.

Oliver Zahn, der bei Spielart seinen "Versuch über das Turnen" zeigte, hat das Projekt für "Rodeo" noch einmal überarbeitet, nun heißt es "Zweiter Versuch über das Turnen". "Freie Szene verstehe ich eben auch als einen Ort gegen den Produktgedanken", sagt Israel. "Mit der Premiere muss alles perfekt sein - das ist für mich Stadttheater. Deshalb wollte ich auch, dass Oliver Zahn seinen ersten, vielleicht nicht ganz geglückten, Versuch noch einmal aufnimmt. Das Festival bietet dafür Platz."

Bei den Performances ist David von Westphalens "Fucking Disabled" zu sehen, ein Stück, das sich mit dem Begehren beschäftigt. Die Gruppe Rohtheater zeigt erneut ihre Theaterinstallation "Mondo", die sich mit dem Erstarken von Faschismus und Nationalismus beschäftigt. Den Abschluss machen Anna McCarthy und Manuela Rzytki mit "What are people for?", ein "musikalisches Projekt", bei dem Anna McCarthys Visuals von Manuela Rzytkis Sounds begleitet werden.

Rückblickend, sagt Sarah Israel über ihre Jahre bei "Rodeo", habe sie das Gefühl, dass sich die freie Szene der Stadt inzwischen besser vernetze und ihr Wissen teile. Und das, findet sie, sei allemal eine schöne Entwicklung.

Rodeo, Münchner Tanz- und Theaterfestival, Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. Oktober