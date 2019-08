Hannover (dpa/lni) - Mit einer deutschen Erstaufführung hat am Donnerstag das Festival Tanztheater International in Hannover begonnen. Zum Auftakt präsentierte der 42-jährige Amala Dianor mit seiner Compagnie die Produktion "The Falling Stardust". Der aus dem Senegal stammende und in den französischen Alpen aufgewachsene Tänzer und Choreograf verbindet darin Hip-Hop, Ballett und zeitgenössischen afrikanischen Tanz. Das traditionsreiche Festival präsentiert in seiner 34. Ausgabe drei weitere deutsche Erstaufführungen. So feiert etwa am Dienstag die israelische Choreografin Galit Liss das Alter. In der Deutschlandpremiere "Go!" werden nach Angaben der Festival-Organisatoren 18 Mütter und Großmütter aus Tel Aviv mitwirken. Das Tanztheater International endet am 7. September.