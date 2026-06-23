Obwohl diese Neuinszenierung von Richard Wagners „Tannhäuser“ am Opernhaus Zürich das Werk keineswegs ironisiert, gibt es hier einen fantastischen Witz. Im ersten Akt kehrt Tannhäuser vom Venusberg zurück in die Welt seiner Sängerkollegen. Er trifft auf den Landgrafen Hermann, auf Wolfram von Eschenbach und die anderen vier Sänger, sie kommen mit einem Auto, einem Mercedes-Leichenwagen. Dies kann man durchaus als Hommage an die legendäre Inszenierung des „Tannhäusers“ von Tobias Kratzer in Bayreuth begreifen. Man sieht das Innere groß im Video, am Steuer sitzt Wolfram, Christian Gerhaher, der sich gegen das Gefeixe der anderen wehrt, schließlich muss er fahren. Und kracht mit dem Gefährt dann auch ruppig auf die Bühne. Neben ihm hängt Hermann, Christof Fischesser, weit zurückgelehnt auf dem Beifahrersitz. Fischesser spielt den tiefergelegten Landgraf mit grandioser Inbrunst, er gibt auch im weiteren Verlauf der Figur viel mehr Leben mit als üblich, stimmlich hervorragend knackig.