Beim ersten Teil des „Kolloquiums zur Krise der westlichen Demokratien“ im vergangenen April in der ehrwürdigen Münchner Siemensstiftung wollte Jürgen Habermas dabei sein, obwohl er eigentlich schon länger nicht mehr auftreten möchte. Die Tagesform gab es dann kurzfristig doch nicht her und wer wollte ihm gram sein deshalb? Der mittlerweile 96-jährige Philosoph und Demokratietheoretiker hat wahrlich seinen Teil beigetragen zum Gespräch der Gesellschaft. Einerseits.